الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة

تشهد البلاد خلال هذه الأيام تقلبات جوية مميزة لموسم الخريف، حيث أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا طفيفًا عن معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الأيام قيم درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، مشيرة إلى أن اليوم تصل العظمى نهارا على القاهرة الكبري من 27 إلى 28 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هناك نسب رطوبة موجودة فى الجو، وبالتالي تزيد من قيم درجات الحرارة، خاصة فى ظل هدوء سرعات الرياح، موضحة أن الأجواء نهارا خريفية مستقرة مائلة للحرارة فى المحافظات الشمالية، أكثر حرارة فى محافظات الصعيد.

وتابعت أن فروق درجات الحرارة بين النهار والليل تتجاوز ال10 وال12 درجة مئوية، والأجواء ليلا تكون معتدلة أول ساعات الليل، ولكن مائلة للبرودة فى كافة المحافظات فى أواخره وفى الصباح الباكر.

فرص لسقوط أمطار علي هذه المناطق

وأشارت إلى أن نزلات البرد تنتشر تلك الفترة بسبب فروقات الحرارة ليلا ونهارا، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار، ولكنها خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا فى بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وضعيفة لامتدادها فى المحافظات الداخلية لجنوب الوجه البحري أو مناطق من القاهرة الكبرى.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

وأعلنت عن وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تختفي مع سطوع أشعة الشمس، متابعة أن تلك الأجواء مستمرة حتي منتصف الأسبوع القادم.