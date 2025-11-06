قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى 28  درجة مئوية.

أما بالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، فتوقعت الأرصاد توفر فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً  على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، إضافة إلى فرص ضعيفة جدا ً لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى .

May be an image of text

تحذير من الشبورة المائية

ويبقى التحزير من الشبورة المائية وهى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق .
 

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
العاصمة الإدارية 29 17
6 أكتوبر 29 17
بنها 27 18
دمنهور 27 18
وادي النطرون 29 19
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 27 18
الزقازيق 28 19
شبين الكوم 28 18
طنطا 27 18
دمياط 27 24
بورسعيد 28 25
الإسماعيلية 29 20
السويس 29 20
العريش 29 17
رفح 29 22
رأس سدر 27 19
نخل 29 12
كاترين 25 11
الطور 30 19
طابا 30 17
شرم الشيخ 34 24
الاسكندرية 26 18
العلمين 25 18
مطروح 26 20
السلوم 25 19
سيوة 26 15
رأس غارب 30 20
الغردقة 29 19
سفاجا 30 20
مرسى علم 31 21
شلاتين 33 23
حلايب 31 24
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 24
الفيوم 28 19
بني سويف 28 19
المنيا 29 17
أسيوط 30 18
سوهاج 31 18
قنا 32 19
الأقصر 32 19
أسوان 34 21
الوادي الجديد 32 16
أبوسمبل 33 18

الأرصاد هيئة الأرصاد أمطار الوجه البحرى والقاهرة الكبرى الشبورة المائية

