الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

أما بالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، فتوقعت الأرصاد توفر فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، إضافة إلى فرص ضعيفة جدا ً لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى .

تحذير من الشبورة المائية

ويبقى التحزير من الشبورة المائية وهى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق .



حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 29 17

بنها 27 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 29 19

كفر الشيخ 27 18

المنصورة 27 18

الزقازيق 28 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 27 18

دمياط 27 24

بورسعيد 28 25

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 29 17

رفح 29 22

رأس سدر 27 19

نخل 29 12

كاترين 25 11

الطور 30 19

طابا 30 17

شرم الشيخ 34 24

الاسكندرية 26 18

العلمين 25 18

مطروح 26 20

السلوم 25 19

سيوة 26 15

رأس غارب 30 20

الغردقة 29 19

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 33 23

حلايب 31 24

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 24

الفيوم 28 19

بني سويف 28 19

المنيا 29 17

أسيوط 30 18

سوهاج 31 18

قنا 32 19

الأقصر 32 19

أسوان 34 21

الوادي الجديد 32 16

أبوسمبل 33 18