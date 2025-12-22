أبو مسلم: دعم المنتخب ضرورة وحسام حسن يمتلك شخصية المدرب القادر على النجاح

أكد أحمد أبو مسلم، نجم منتخب مصر السابق، أن الكابتن حسام حسن يعد واحدًا من أبرز المدربين في تاريخ الكرة المصرية، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وشخصية قوية تؤهله لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أبو مسلم، خلال ظهوره في برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن دعم المنتخب والالتفاف حوله من جميع الأطراف يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق النجاح، خاصة في ظل امتلاك منتخب مصر مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة وخيارات متعددة داخل الملعب.

وتطرق نجم المنتخب السابق إلى الحديث عن محمد صلاح، مؤكدًا أنه لاعب يتمتع بعقلية احترافية فريدة، وأن ما تعرض له مؤخرًا مع نادي ليفربول قد يشكل حافزًا إضافيًا له لتقديم أفضل مستوياته مع المنتخب الوطني، وإثبات قدرته على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

ويستعد منتخب مصر لخوض أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام منتخب زيمبابوي، مساء اليوم الإثنين 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بعد نجاح الفراعنة في التأهل مؤخرًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.