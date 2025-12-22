عبد اللطيف: هدف منتخب مصر التتويج بأمم إفريقيا رغم صعوبة المنافسة

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني يدخل منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 بعزيمة واضحة لحصد اللقب، مشيرًا إلى أن تاريخ الفراعنة في البطولة يفرض عليهم دائمًا اللعب من أجل القمة فقط.

وخلال مداخلته ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أوضح عبد اللطيف أن منتخب مصر، بصفته الأكثر تتويجًا بالبطولة الإفريقية، يتحمل مسؤوليات مضاعفة داخل الملعب، وهو ما يتطلب التزامًا كاملًا من جميع اللاعبين طوال مشوار المنافسات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أداء قوي ومستقر يعكس قيمة الكرة المصرية، مؤكدًا أن البطولة لن تكون سهلة في ظل قوة المنتخبات المشاركة، ما يستوجب التركيز منذ صافرة البداية.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، مساء اليوم الإثنين 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بعد نجاحه مؤخرًا في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.