أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات، وتتوافر فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهناك فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

ويكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية عن أن الطقس يشهد تراجعا فى درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 28 درجة مئوية نهارا و18 ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة

الطقس اليوم مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

حذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية وهى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من و إلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة وتشغيل الكشافات الأمامية وترك مسافة آمنة بين السيارات .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 28 19.

6 أكتوبر 29 17.

بنها 27 18.

دمنهور 27 18.

وادي النطرون 29 19.

كفر الشيخ 27 18.

المنصورة 27 18.

الزقازيق 28 19.

شبين الكوم 28 18.

طنطا 27 18.

دمياط 27 24.

بورسعيد 28 25.

الإسماعيلية 29 20.

السويس 29 20.

العريش 29 17.

رفح 29 22.

رأس سدر 27 19.

نخل 29 12.

كاترين 25 11.

الطور 30 19.

طابا 30 17.

شرم الشيخ 34 24.

الإسكندرية 26 18.

العلمين 25 18.

مطروح 26 20.

السلوم 25 19.

سيوة 26 15.

رأس غارب 30 20.

الغردقة 29 19.

سفاجا 30 20.

مرسى علم 31 21.

شلاتين 33 23.

حلايب 31 24.

أبو رماد 30 22.

رأس حدربة 29 24.

الفيوم 28 19.

بني سويف 28 19.

المنيا 29 17.

أسيوط 30 18.

سوهاج 31 18.

قنا 32 19.

الأقصر 32 19.

أسوان 34 21.

الوادي الجديد 32 16.

أبوسمبل 33 18.