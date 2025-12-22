اليوم .. انطلاق امتحانات النقل للثانوية الأزهرية بالقليوبية

تنطلق اليوم امتحانات النقل للثانوية الأزهرية بمحافظة القليوبية وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وعقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات المكثفة لامتحانات نقل الثانوية الأزهرية وذلك بحضور جميع مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم بمنطقة القليوبية الأزهرية.



تناول الاجتماع مناقشة آليات الاستعداد الجيد لسير الامتحانات، والتأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتوفير المناخ التربوي الملائم داخل اللجان.

وأكد الشيخ سعيد أحمد خضر خلال الاجتماع على أهمية الانضباط الإداري والدقة في تنفيذ التعليمات، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين جميع القائمين على العملية الامتحانية، والعمل بروح الفريق الواحد للخروج بموسم امتحانات يليق بمكانة الأزهر الشريف.

كما تم التأكيد على دور المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة التعامل مع أي معوقات طارئة وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص منطقة القليوبية الأزهرية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وضمان سير الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وتحقيق المصلحة العامة للطلاب والعاملين على حد سواء.