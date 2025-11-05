سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

في خطوة جديدة نحو دعم منظومة السلع التموينية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة التموين بسعر 56 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025.

عبوة زيت جديدة ضمن منظومة التموين

وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليماته إلى الدكتور المهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ببدء طرح العبوة الجديدة لتكون متاحة أمام المواطنين حاملي البطاقات التموينية، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير بدائل متنوعة من السلع الأساسية تناسب احتياجات الأسر بمختلف شرائحها.

موعد طرح زيت التموين الجديد

سيبدأ توزيع عبوة الزيت سعة 1.5 لتر رسميًا في الأول من ديسمبر 2025 بجميع المنافذ التموينية على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم الطرح بشكل تدريجي لضمان وصولها إلى كل المحافظات بالتوازي، مع استمرار توافر العبوات الحالية من الزيت التمويني.

أسعار عبوات الزيت التمويني الحالية

يأتي القرار الجديد مكملًا لاستمرار طرح عبوات الزيت التمويني بالحجمين الحاليين، حيث تواصل الوزارة توزيعها بالأسعار التالية:

عبوة زيت سعة 700 مللي: بسعر 27 جنيهًا

عبوة زيت سعة 800 مللي: بسعر 30 جنيهًا

العبوة الجديدة سعة 1.5 لتر: بسعر 56 جنيهًا

ويهدف هذا التنوع في الأحجام والأسعار إلى منح المستهلك حرية أكبر في اختيار ما يناسب ميزانيته واحتياجاته اليومية.

أهداف القرار الجديد

أكد الدكتور شريف فاروق أن طرح العبوة الجديدة يأتي في إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مرتفعة وأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن القرار يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التوازن في الأسواق وتعزيز دور منظومة التموين في ضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.

استمرار التخفيضات على الزيوت الحرة

كما شدّد وزير التموين على استمرار التخفيضات الخاصة بالزيوت الحرة بأنواعها المختلفة سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة، والمتوافرة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن تلك التخفيضات تأتي ضمن جهود الدولة لتقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

المجمعات الاستهلاكية ودورها في ضبط الأسواق

أكد الوزير أن المجمعات الاستهلاكية ستواصل طرح الزيوت الحرة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق سياسة الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بشكل متواصل لتطوير المنظومة التموينية وتحقيق الاستدامة في توفير السلع الأساسية للمواطنين دون انقطاع، بما يتواكب مع جهود التحول الرقمي والتوسع في المنافذ التموينية الذكية.

تطوير منظومة التموين في مصر

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التموين من خلال:

تنويع البدائل السلعية داخل المنافذ التموينية.

تحديث نظم الصرف الإلكتروني للبطاقات.

رفع كفاءة الإنتاج المحلي من السلع التموينية الأساسية.

تعزيز الشراكة بين الوزارة والشركات القابضة لضمان انسيابية السلع وجودتها.

وتهدف وزارة التموين إلى أن تصبح منظومة الدعم التمويني نموذجًا للتوازن بين الدعم الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية، من خلال توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة مع الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الصناعة الوطنية في آن واحد.