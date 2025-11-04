التموين: استمرار التخفيضات على الزيوت الحرة مع طرح عبوة زيت جديدة ضمن منظومة السلع التموينية

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إتاحة مزيد من البدائل السلعية أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور مهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح عبوة زيت خليط جديدة سعة ١.٥ لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر ٥٦ جنيهًا، وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٥.

ويأتي هذا القرار إضافةً إلى استمرار طرح العبوات الحالية سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٢٧ جنيهًا وسعة ٨٠٠ مللي بسعر ٣٠ جنيهًا، لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار تُلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة الدورية لحركة الأسواق، وحرص الوزارة على ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مرتفعة وأسعار عادلة، بما يعزز دور المنظومة التموينية في تحقيق التوازن وضبط الأسواق.

وأوضح الوزير أن العبوة الجديدة سيتم إتاحتها تدريجيًا بجميع المنافذ التموينية على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف السلع الأساسية، بما يحقق كفاءة واستدامة أكبر في خدمة المواطنين.

كما أكد الدكتور شريف فاروق استمرار العمل بالتخفيضات المقررة على الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة — سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة — داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح فاروق أن المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح الزيوت الحرة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج المحلي، تحقيقًا لسياسة الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.