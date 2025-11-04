قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي ورونالدو يشعلان السباق نحو الهدف رقم 1000.. من يصل أولا؟
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
حملات ضد المتحف | أحمد موسى منفعلا: عايزين يكسروا فرحتنا
بث مباشر | أحمد موسى يكشف عن حملات ممنهجة تستهدف المتحف المصري الكبير
بنزيما يقود هجوم الاتحاد ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا
التضامن تشارك في مؤتمر دولي حول التحول الرقمي والاقتصاد الاجتماعي بالدوحة
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين: استمرار التخفيضات على الزيوت الحرة مع طرح عبوة زيت جديدة ضمن منظومة السلع التموينية

زيت تموين
زيت تموين
محمد صبيح

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إتاحة مزيد من البدائل السلعية أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور مهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح عبوة زيت خليط جديدة سعة ١.٥ لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر ٥٦ جنيهًا، وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٥.

ويأتي هذا القرار إضافةً إلى استمرار طرح العبوات الحالية سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٢٧ جنيهًا وسعة ٨٠٠ مللي بسعر ٣٠ جنيهًا، لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار تُلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة الدورية لحركة الأسواق، وحرص الوزارة على ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مرتفعة وأسعار عادلة، بما يعزز دور المنظومة التموينية في تحقيق التوازن وضبط الأسواق.

وأوضح الوزير أن العبوة الجديدة سيتم إتاحتها تدريجيًا بجميع المنافذ التموينية على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من الأول من ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف السلع الأساسية، بما يحقق كفاءة واستدامة أكبر في خدمة المواطنين.

كما أكد الدكتور شريف فاروق استمرار العمل بالتخفيضات المقررة على الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة — سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة — داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح فاروق أن المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح الزيوت الحرة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج المحلي، تحقيقًا لسياسة الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وزارة التموين والتجارة الداخلية مال واعمال اخبار مصر زيت تمويني الدكتور شريف فاروق السلع الاساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

حسن العدل

نقابة المهن التمثيلية تنعى وفاة زوجة الفنان حسن العدل

أحمد سعد وعلياء بسيوني

هل لغت علياء بسيوني زوجة أحمد سعد متابعته بسبب الجوازة الرباعية؟

ايتن عامر

أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد