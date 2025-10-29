قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير التموين يشارك في فعاليات النسخة 18 من مسابقة "إنجاز العرب الإقليمية لريادة الأعمال"

الدكتور شريف فاروق وزير التموين
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
محمد صبيح

نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شارك  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات النسخة الثامنة عشر من مسابقة "إنجاز العرب الإقليمية لريادة الأعمال"، التي تُعد من أبرز المبادرات العربية الداعمة لتمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

وأكد الدكتور شريف فاروق في كلمته التي ألقاها خلال المشاركة بالفعاليات، أن انعقاد المسابقة في هذا التوقيت يأتي متزامنًا مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تجسد أسمى معاني العزيمة والإرادة والانتصار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل اليوم تحقيق انتصارات جديدة في ميادين البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مسار الجمهورية الجديدة التي تقوم على العمل والإنجاز والإبداع.

وقال وزير التموين إن مسابقة “إنجاز العرب” تمثل حدثًا عربيًا رائدًا يعكس التحول العالمي نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، وهو المسار الذي تبنّته مصر بوضوح في إطار رؤية مصر 2030، التي جعلت من تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم محورًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام.

وأضاف الدكتور فاروق أن الدولة المصرية أدركت أن بناء المستقبل يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار في العقول هو الطريق الأمثل لتأسيس اقتصاد قادر على المنافسة، مشيرًا إلى ما أطلقته الحكومة من مبادرات طموحة في مجالات التحول الرقمي، ودعم الابتكار، وتمويل المشروعات الناشئة، وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة الداخلية الحديثة، لتمكين الشباب من أن يكونوا قادة التغيير ومهندسي المستقبل.

دعم رواد الأعمال الشباب 

كما أعرب الوزير عن تقديره لمؤسسة “إنجاز مصر” وما تقدمه من إسهام نوعي في دعم رواد الأعمال الشباب وتوسيع قاعدة المبتكرين في الوطن العربي، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع ضمن أولوياتها دعم الشباب وتشجيعهم على الانخراط في منظومة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الذكية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وابتكارًا.

واختتم الدكتور شريف فاروق كلمته برسالة موجهة إلى الشباب العربي قائلاً: "المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع بالإرادة، والنجاح لا يُوهب، بل يُنتزع بالعزم والعمل والإيمان بالقدرة على التغيير."

كما وجه الشكر لمؤسسة "إنجاز مصر" والقائمين على تنظيم المسابقة، ولجميع الشركاء الداعمين لهذا المحفل العربي المرموق، متمنيًا لشباب الوطن العربي دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية مزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

