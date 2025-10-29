المنوفي: تنسيق مكثف لضمان عروض «بلاك فرايدي» حقيقية للمستهلك

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الغرف التجارية بدأت استعداداتها المبكرة لاستقبال موسم البلاك فرايدي، من خلال متابعة دقيقة للأسواق وتكثيف حملات التوعية للتجار والمستهلكين، لضمان أن تكون العروض والخصومات حقيقية وشفافة.

وأوضح المنوفي أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك ودعم التاجر الجاد، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والجمعيات الأهلية لحماية المستهلك لتوفير بيئة تجارية تنافسية ومنضبطة تسهم في تنشيط حركة البيع والشراء ودعم السوق الداخلية خلال هذه الفترة المهمة من العام.

رقابة صارمة على العروض

وشدد على أن هناك رقابة صارمة على العروض الوهمية والممارسات التضليلية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منشأة يثبت تلاعبها بالأسعار أو نسب الخصم.

كما دعا المنوفي المواطنين إلى التأكد من الأسعار الحقيقية قبل الشراء وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مع أهمية الاحتفاظ بالفواتير والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات غش تجاري، لضمان حقوقهم وحماية السوق من التجاوزات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف هو موسم "بلاك فرايدي" ناجح يعزز الثقة في السوق المصرية، ويحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.