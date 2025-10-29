خطوة بخطوة.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، كشفت وزارة التموين عن تفاصيل إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك بعد تحديد الفئات المستحقة فقط للاستفادة من الخدمة، على أن تكون العملية متاحة قريبًا عبر بوابة مصر الرقمية.

وقدمت الزميلة منار عبد العظيم فيديو تفصيلي من خلال "صدى البلد" يوضح كل خطوات إضافة المواليد بالتفصيل، لمن يريد متابعة الشرح العملي خطوة بخطوة.

من يحق له إضافة المواليد؟

وأوضحت الوزارة أن إضافة الأبناء ستكون متاحة للفئات التالية:

أسر برنامج تكافل وكرامة

أصحاب كارت الخدمات المتكاملة

أبناء الشهداء وزوجة الشهيد

أبناء الأسر البديلة

بعض الحالات الأخرى المصنفة ضمن الأسر الأولى بالرعاية

شروط إضافية:

يجب أن يكون عمر الطفل 4 سنوات فأكثر

أن لا يكون الطفل مسجّل مسبقًا على بطاقة تموين أخرى

خطوات إضافة الأطفال على بطاقة التموين

عند فتح الخدمة رسميًا على بوابة مصر الرقمية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

الضغط على أيقونة التموين

اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين

إدخال رقم الهاتف والرقم السري

كتابة اسم الأم

إدخال اسم الطفل رباعي ورقم الرقم القومي من شهادة الميلاد

تحديد صلة القرابة ثم اختيار ضم الأبناء

الضغط على إضافة لإتمام التسجيل

تحذير: تقديم أكثر من طلب سيؤدي إلى حذف جميع الطلبات، لذا يجب تقديم الطلب مرة واحدة فقط.

شروط مهمة قبل التسجيل

لا يمكن أن يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد (زوج، زوجة، وابنين)

إذا كانت البطاقة تحتوي على 3 أفراد، يمكن إضافة الطفل الرابع فقط إذا كانت الأسرة من الأولى بالرعاية

السن الأدنى للطفل الذي سيتم إضافته 4 سنوات

متى تتوفر الخدمة؟

أكدت وزارة التموين أن الخدمة ستتوفر قريبًا جدًا على بوابة مصر الرقمية، ويُنصح المواطنين بمتابعة الموقع الرسمي باستمرار لتسجيل الأبناء فور توافر الخدمة.