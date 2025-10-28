قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
طارق النابلسي: الخطة العربية للوقاية من المخدرات مبادرة مصرية رائدة
إذاعة جيش الاحتلال: إحدى العقوبات على حماس توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة
مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الزمالك خلفا لفيريرا.. تفاصيل
مدبولي: توجيهات للمحافظين بتجهيز شاشات عرض كبرى لمتابعة افتتاح المتحف الكبير
تشغيل 18 مكتب بريد استثنائيًا يوم السبت لصرف معاشات نوفمبر بالقليوبية
المشاط: مصر والسعودية تنفذان نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة من خلال الربط الكهربائي
إعصار ميليسا يبلغ الفئة الخامسة.. الكاريبي على موعد مع أقوى عاصفة منذ 170 عاما| ما القصة؟
غطاها بالبطانية وشغل التكييف.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط قاتـ.ـل زوجته بجسر السويس
زاهي حواس يكشف عن أسرار التحنيط ولعنة الفراعنة لـ واحد من الناس
مدبولي: تجهيز شاشات عرض كبري تتيح لمختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية متابعة فعاليات افتتاح المتحف الكبير
محافظات

تموين القليوبية: حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات

مخبز
مخبز
إبراهيم الهواري

شُكلت حملات تموينية مكثفة بمشاركة الرقابة التموينية ومختلف الإدارات التابعة للمديرية، في إطار التعليمات الصادرة من  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بشأن تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لتحقيق الاستقرار التمويني وضبط الأسواق، وبمتابعة من المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.
وشملت المرور على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز في نطاق إدارات كفر شكر، حي شرق شبرا الخيمة، مركز ومدينة قليوب، القناطر الخيرية، وحي غرب شبرا الخيمة.
وأسفرت الجهود عن تحرير عدد 55 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها ضبط 45 كجم من السجق و14 كجم من اللحم المفروم مجهول المصدر داخل أحد محلات السوبر ماركت بحي شرق شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. كما شملت المخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل بالمخابز، وعدم صلاحية الميزان، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتوقف أحد المخابز عن العمل خلال المواعيد الرسمية.
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن المديرية تواصل جهودها اليومية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان توافر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يضر بالصالح العام.

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

الخطيب

الخطيب: ياسين منصور كان سيترشح على منصب الرئيس إذا لم أعدل عن قراري

خوان بيزيرا يشارك في تصوير إعلان

لاعب الزمالك البرازيلي يشارك في تصوير إعلان.. تفاصيل

النادي الأهلي

الأهلي يعزي اللاعب عمر خالد في وفاة والده

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

