تموين القليوبية: حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفات

شُكلت حملات تموينية مكثفة بمشاركة الرقابة التموينية ومختلف الإدارات التابعة للمديرية، في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بشأن تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لتحقيق الاستقرار التمويني وضبط الأسواق، وبمتابعة من المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وشملت المرور على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز في نطاق إدارات كفر شكر، حي شرق شبرا الخيمة، مركز ومدينة قليوب، القناطر الخيرية، وحي غرب شبرا الخيمة.

وأسفرت الجهود عن تحرير عدد 55 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها ضبط 45 كجم من السجق و14 كجم من اللحم المفروم مجهول المصدر داخل أحد محلات السوبر ماركت بحي شرق شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. كما شملت المخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل بالمخابز، وعدم صلاحية الميزان، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتوقف أحد المخابز عن العمل خلال المواعيد الرسمية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار أن المديرية تواصل جهودها اليومية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان توافر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بقوت المواطن أو يضر بالصالح العام.