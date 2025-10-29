قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد رسم خريطة السياحة العالمية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
اقتصاد

وزير التموين يتابع توافر السلع وانتظام منظومة الدعم بالقاهرة

وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح

في إطار الاهتمام بالمتابعة الميدانية المنتظمة لحركة الأسواق ومتابعة توافر السلع التموينية والخبز المدعم، قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم بجولة ميدانية موسعة بعدد من الأنشطة التموينية بمحافظة القاهرة.

وشملت الجولة المرور على أحد المجمعات الاستهلاكية، ومخبز بلدي مدعم، ومخزن جملة، وفرع كاري اون المطور والمتخصص في بيع الأسماك، وذلك للوقوف على انتظام العمل وتوافر السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، والتأكد من الالتزام بتطبيق منظومة الدعم التمويني والخبز وفقاً للضوابط المحددة.

كما تفقد الدكتور شريف فاروق إحدى محطات الوقود بالقاهرة للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية وانتظام عملية التوزيع، ومتابعة مدى التزام المحطة بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً.

وأكد الوزير خلال الزيارة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تم تشكيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تعديل أسعار الوقود، تواصل عملها لمتابعة الموقف التنفيذي في جميع المحافظات، والتأكد من توافر السلع التموينية والمقررات البترولية دون أي معوقات، مشدداً على أن التقارير الواردة من المحافظات تشير إلى استقرار الأوضاع التموينية والأسواق.

هذا وقد رافق الوزير في الجولة اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، و حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومصطفي الشاعر مدير مكتب الوزير، وعبدالباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة وشيماء عمر وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية ومحيي محمد وكيل المديرية لشئون التموين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الجولة أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الوزارة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع التموينية والخبز المدعم بكميات كافية وجودة عالية، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على رصد أي ممارسات سلبية أو مخالفات قد تمس حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وشدد وزير التموين على استمرار الحملات التفتيشية اليومية بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، موجهاً بضرورة تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار عادلة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واختتم الدكتور شريف فاروق جولته بالتأكيد على أن الدولة تبذل جهوداً متواصلة لتطوير المنظومة التموينية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب توجهات الدولة نحو العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

