9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات.. وزير التموين يفتتح معرض سيراميكا ماركت 2025

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،، فعاليات الدورة السابعة عشر من معرض “سيراميكا ماركت 2025”، والذي يُقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 30 اكتوبر وحتى 2 نوفمبر، بمشاركة كبار المصنعين والموردين والمهتمين بقطاع التشطيبات ومواد البناء، جاء ذلك بحضور أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور شريف فاروق أن تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم الفعاليات التي تربط المصنع بالمستهلك بشكل مباشر، وتسهم في تحفيز السوق المحلي وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار عادلة وتنافسية.

وأشار الوزير إلى أن “سيراميكا ماركت” يُعد منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات في قطاع التشطيبات، كما يُمثل نافذة لتوسيع فرص تسويق المنتجات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أهمية هذه المعارض تكمن في دورها الحيوي في تنشيط وتنمية حركة التجارة الداخلية، حيث تسهم في تحفيز معدلات الطلب، وتشجيع المستهلكين على الاعتماد على المنتج المحلي، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية التي تُعد ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، كما تمثل فرصة حقيقية لتسويق الصناعات المصرية ذات الجودة العالية، وتأكيد قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة، بما يدعم جهود الدولة في تقليل فجوة الاستيراد وتعظيم الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور شريف فاروق، أهمية المعرض في دعم الصناعة المحلية وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في قطاع مواد البناء والتشطيبات، مشيدًا بالتنظيم والجهات المشاركة في تقديم منتجات وخدمات تضاهي المستويات العالمية.

ويُعد “سيراميكا ماركت” من أبرز الفعاليات السنوية في مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والتشطيبات الداخلية، حيث يضم عدد كبير من كبرى العلامات التجارية المحلية والدولية، تعرض أحدث التصميمات والتقنيات وسط اهتمام واسع من المتخصصين والجمهور.

وتشمل المعروضات مجموعة متنوعة من المنتجات، أبرزها: السيراميك والبورسلين، الأدوات الصحية وخلاطات المياه، الرخام والجرانيت، الكبائن الزجاجية، أحواض ووحدات الزجاج، الوحدات الخشبية، ومختلف الإكسسوارات.

ويُقام المعرض بالتزامن مع معرض “هومكس” المتخصص في المطابخ، غرف الملابس، الأبواب، النوافذ، وأعمال التشطيبات المنزلية، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار الراغبين في تجهيز أو تجديد منازلهم.

