من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار واستقرار صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025، من خلال جميع منافذ البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لصالح أصحاب البطاقات التموينية المدرجين على منظومة الدعم.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الصرف تسير بانتظام وفق المنظومة الإلكترونية المعتمدة، دون أي معوقات في إمداد السلع أو تغير في أسعارها.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتماما بالغا بضمان استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعمل الوزارة على تأمين احتياجات البلاد من مختلف السلع الحيوية من خلال خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والتموينية.

وأشار الإدريسي، إلى أن تعتمد الوزارة في تنفيذ هذه الخطة على سياسات استباقية تضمن توافر كميات كافية من السلع في جميع الأوقات، وخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية أو الظروف الطارئة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وتابع: "تشمل هذه السلع الحيوية القمح، والزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، واللحوم، والدواجن، والزيوت النباتية، والسلع غير الغذائية التي تهم حياة المواطنين اليومية".

ومن ناحية أخرى، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم مع الأستاذ حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر الوزارة، لبحث آليات ومقترحات الشعبة في مجال تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الاسعار.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى وفد الشعبة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدا أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، وضمان انتظام تدفق الأسطوانات للمستهلكين سواء المنزلية أو التجارية، خاصة في فترات الذروة، فضلا عن متابعة جودة الخدمة المقدمة والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات او المواد البترولية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المنظومة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.

والجدير بالذكر، أن أكدت الوزارة أن جميع السلع متوفرة بالكميات الكافية داخل المنافذ، وأن عملية الصرف مستمرة بانتظام طوال الشهر، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تأخير في توزيع السلع على المواطنين المستحقين للدعم.

وسوف نرصد لكم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025

ووفقا لقائمة أسعار السلع التموينية، المعلنة من الوزارة والمعروضة داخل منافذ البقالين والمجمعات الاستهلاكية، فإن أسعار السلع جاءت ثابتة دون تغيير أو زيادة في أي صنف، موضحة أن القائمة تضم حاليا 32 صنفا غذائيا وغير غذائي، وذلك بعد ضم وزن جديد لسلعة الزيت، وجاءت أسعار السلع التموينية كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيها.

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- .علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر 18 جنيها.

13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيها.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جراما بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.5 جنيه.

32- زجاجة زيت خليط 700 ملي بسعر 27 جنيها.