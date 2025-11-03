تحرير 146محضر مخالفات للمخابز البلدية والأسواق في أسوان

قال المهندس محمد أبو الحسن مديرعام مديرية التموين بأسوان إنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 136 محضر متنوع .

ويأتى ذلك أيضاً تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بمختلف المراكز والمدن بالإستمرار فى تشديد الرقابة التموينية من خلال تنظيم الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية.

فضلاً عن الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، مع المرور على محطات الوقود للوقوف على توافر المواد البترولية من البنزين والسولار وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المحددة ، ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

جهود متنوعة

وتضمنت المضبوطات 71 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كميات من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية ، وعدم وجود سجل زيارات .

ولفت إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 65 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بتنظيم حملة شارك فيها اللجنة الخماسية من ممثلى التموين والصحة والطب البيطرى ورخص المحلات الخاصة بالوحدة المحلية ، وتم المرور على المحلات والمطاعم والمخابز حيث أسفر ذلك عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادات صحية ، ولعدم النظافة العامة ، مع إعدام كمية من الأغذية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى .