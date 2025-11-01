ضبط صاحب مخبز بحوزته 230 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم بالغربية

تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، من ضبط صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم بمركز بسيون، جمع 230 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات، بالمخالفة للقانون الذي يحظر تجميع البطاقات داخل المخابز.

توجيهات محافظ الغربية

جاءت الحملة بتعليمات المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، وإشراف المهندس ناصر عفيفى وكيل المديرية، وبرئاسة السعودى الجارية مدير إدارة تموين مركز بسيون، ضمن خطة تفتيش شاملة استهدفت المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية، بهدف مراقبة جودة الخدمات المقدمة، والكشف عن أي تجاوزات تمس منظومة الدعم.

ردع مخالفين

وخلال أعمال التفتيش في مركز بسيون، تم رصد أحد المخابز الذي يمتلكه المتهم، وعُثر بحوزته على 230 بطاقة تموينية قام بتجميعها بغرض استخدامها في عمليات صرف وهمية للخبز والاستيلاء على أموال الدعم المخصص لأصحاب البطاقات، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال صرف كميات كبيرة من الخبز على الورق، دون أن تصل فعليًا إلى المواطنين، مما يعد استيلاءً مباشرًا على أموال الدعم الحكومي.

تحرير محاضر رسمية

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالف.