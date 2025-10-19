مصادرة 10 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية،من ضبط 10 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مصنع لتعبئة الملح بدون ترخيص وفواتير ضريبية.

حملات تموينية بالغربية

وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز طنطا، من ضبط 10 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية وبها تكتلات متحجرة، داخل مصنع بدون ترخيص.

مصادرة ملح فاسد

تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.