قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى جريمة فاشية تستدعي تحركا دوليا عاجلا
التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية
المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟
مصر تستعد لإنشاء ممر اقتصادي عملاق مع الهند والخليج وأوروبا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى بمطروح خلال الأيام المقبلة
15 مليار دولار .. كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟
شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي
القبض على شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية
إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين: بحث آليات تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم مع الأستاذ حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر الوزارة، لبحث آليات ومقترحات الشعبة في مجال تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الاسعار.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى وفد الشعبة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، وضمان انتظام تدفق الأسطوانات للمستهلكين سواء المنزلية أو التجارية، خاصة في فترات الذروة، فضلًا عن متابعة جودة الخدمة المقدمة والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات او المواد البترولية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المنظومة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير للمواد البترولية، فيما ضم وفد الشعبة كلًا من: عفيفي بدوي نائب ثاني لرئيس الشعبة، ومحمد عبده سالم سكرتير أول، وحسين محمد سكرتير ثاني.

وشدد الدكتور شريف فاروق، على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة وفورية ضد كل من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمنظومة التداول، سواء كان من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين.

وأكد أن هيبة الدولة ستُفرض بقوة القانون، وأن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا مجال فيها للتهاون أو التراخي.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين، أن الوزارة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسهولة ويسر، مشددًا على أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.

التموين التداول الاسعار المواد البترولية الأسطوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية

عمر مهنا: مصر في موقع يؤهلها لتقريب المسافات بين الشمال والجنوب في عصر الاضطرابات العالمية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: بحث آليات تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات

FinTech Got Talent 2025

البنك المركزي يطلق النسخة الثالثة من مسابقة FinTech Got Talent 2025 لطلاب الجامعات

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد