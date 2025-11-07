أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت 8 نوفمبر 2025، حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس المتوقعة في مصر غدا السبت 8 نوفمبر 2025

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 27 20

العاصمة الادارية 28 18

6 اكتوبر 28 18

بنهــــا 26 19

دمنهور 26 19

وادى النطرون 28 20

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 19

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 28 20

نخل 27 10

كاترين 24 08

الطور 28 18

طابا 27 17

شرم الشيخ 32 21

الاسكندرية 27 18

العلمين 26 18

مطروح 25 17

السلوم 24 16

سيوة 25 14

رأس غارب 31 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 20

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 21

حلايب 30 22

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 28 17

بني سويف 28 16

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 31 18

قنا 33 20

الأقصر 33 20

أسوان 34 21

الوادى الجديد 31 17

أبوسمبل 34 20

