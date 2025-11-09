في جلسة عُرفية.. عمدة قرية الشطب بأسوان يروى تفاصيل سداد ديون الشاب منتصر

فى كل يوم نسمع ونشاهد قصص وحكايات عديدة ومتنوعة ، ويتم التعامل معها بإنسانية كاملة .

وفى هذا الإطار كشف العمدة مصطفى، عمدة قرية الشطب التابعة لمركز دراو بأسوان ، تفاصيل سداد ديون الشاب منتصر وسداد الديون ، وإرجاعها لأصحابها فى جلسة عرفية .

وقال العمدة بأن الشاب منتصر تراكمت عليه الديون ، وتوجه إلى القاهرة ، وأن أصحاب الديون قاموا بالسؤال عنه ، والناس كلها كانت زعلانة بعد ما عرفوا تعسر حالته المادية ، وحاولنا نتوصل معاهم لحل وسط.

سداد ديون

وأشار إلى أن المشكلة كانت صعبة جدا وحلها صعب ، لأن الشاب لديه أولاد ومتزوج وحالته المادية صعبة ، لكن الناس تفهمت وفي منهم قال إنه هيتنازل عن دينه، وقدرنا نوصل معاهم لحلول وسط.

وتابع حاولنا نساعده ، وعملنا جلسة عرفية وهو خلال الجلسة فرح جدا بسداد ديونه وبقى كل اللى يشوفه يحضنه ويقوله سامحني على ظروفي مكنتش أقصد.