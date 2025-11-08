محافظ أسوان يحظر مشاركة العاملين بالمحافظة والمحليات في الدعاية الانتخابية

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أمراً إدارياً حاسماً يقضى بحظر مشاركة جميع العاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة فى أى شكل من أشكال الدعاية أو الدعم لأى من المرشحين لإنتخابات مجلس النواب سواء داخل أو خارج مقار اللجان الإنتخابية .

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة خلال إنتخابات مجلس النواب .

انتخابات مجلس النواب

وأكد المحافظ على أنه سيتم إتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق أى موظف يثبت مخالفته لهذه التعليمات ، وأن المحافظة لن تتهاون مع أى تجاوز يمس نزاهة الإنتخابات الذى تحرص عليه الدولة المصرية فى جميع الإستحقاقات الديمقراطية .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار تطبيق مبدأ الحياد التام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ، وهو الذى يتطلب ضرورة إلتزام جميع العاملين بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع ، وعدم إستغلال مواقعهم الوظيفية فى التأثير على سير العملية الإنتخابية .