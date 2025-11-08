قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
أخبار العالم

الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفي مواصي خان يونس جنوبا.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق مخيم البريج أطلقت قذيفة قرب التل الأخضر، ما أدى لاستشهاد المواطن أحمد نمر نصار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال فريق الإنقاذ والدفاع المدني في غزة، إن شابا أصيب برصاص جيش الاحتلال في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

في السياق نفسه، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,169، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,685، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 10 شهداء، منهم 9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، بالإضافة إلى 6 إصابات.

