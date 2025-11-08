الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفي مواصي خان يونس جنوبا.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق مخيم البريج أطلقت قذيفة قرب التل الأخضر، ما أدى لاستشهاد المواطن أحمد نمر نصار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال فريق الإنقاذ والدفاع المدني في غزة، إن شابا أصيب برصاص جيش الاحتلال في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

في السياق نفسه، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,169، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,685، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 10 شهداء، منهم 9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، بالإضافة إلى 6 إصابات.