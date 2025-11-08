قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم اغتيال عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية"

جنوب لبنان
جنوب لبنان
قسم الخارجي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم "السبت" اغتيال "عنصرين من تنظيم "السرايا اللبنانية" الذي يعمل بتوجيه من حزب الله، وذلك في منطقة شبعا في جنوب لبنان".

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن العنصرين "تورطا بتهريب وسائل قتالية استخدمها حزب الله، حيث شكلت أنشطتهما خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن "​غارة​ العدو الإسرائيلي على سيارة في راشيا الوادي أدت إلى استشهاد مواطنَين اثنَين".

يأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرق إسرائيل المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة 7 أشخاص، جراء غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بلدة بنت جبيل.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة بطائرة مسيرة أطلقت صاروخين على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة ​بنت جبيل​، بحسب ما أفاد به موقع النشرة الإخباري اللبناني.

جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي السرايا اللبنانية جنوب لبنان وزارة الصحة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

حصاد وزارة العمل

العمل في إسبوع.. تمكين ذوي الهمم.. ضبط سوق العمل.. تطوير التدريب المهني

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي 14 بمركز بسقارة غدًا الأحد

شهادة ميلاد

في دقائق.. استخراج شهادة ميلاد 2025

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد