يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد اعتراف ترامب بدور واشنطن.. إيران توجه رسالة حادة إلى مجلس الأمن

محمود عبد القادر

وجهت إيران رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن الدولي، أدانت فيها اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة بلاده في الهجمات الإسرائيلية التي أشعلت حرب الـ12 يوماً بين طهران وتل أبيب في يونيو الماضي.

وأوضح سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير إيرواني، في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء "إسنا"، أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسئولان بشكل كامل ومشترك عن العدوان وتداعياته"، مؤكداً أن تصريحات ترامب الأخيرة تمثل "دليلاً لا يمكن إنكاره" على الدور المباشر لواشنطن في الهجمات.

وكان ترامب قال للصحفيين، الخميس الماضي، إن "الهجوم الأول نفذته إسرائيل تحت قيادتي شخصياً"، واصفاً اليوم الذي بدأ فيه الهجوم بأنه "يوم عظيم للإسرائيليين".

إيرواني أشار في رسالته إلى أن اعتراف ترامب "يفضح زيف التصريحات السابقة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو"، الذي نفى أي تدخل لبلاده في الحرب، مؤكداً أن إيران تحتفظ بحقها في ملاحقة واشنطن قانونياً والمطالبة بتعويضات كاملة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها نتيجة العدوان.

وختمت الرسالة بالتأكيد على أن "العدوان المشترك الأمريكي - الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أن الغارات أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير منشآت نووية إيرانية سلمية.

يذكر أن الولايات المتحدة قصفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في الأيام الأخيرة من الحرب.

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

BMW

تنفجر فجأة.. عيب خطير في سيارات BMW بسبب الوسائد الهوائية

سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

صفقة الـ 400 مليون دولار.. سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

فيات

داينامكس تطلق سيارة فيات 500X موديل 2026 بتصميم عصري أنيق في السوق المصري

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

