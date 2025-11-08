بعد اعتراف ترامب بدور واشنطن.. إيران توجه رسالة حادة إلى مجلس الأمن

وجهت إيران رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن الدولي، أدانت فيها اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة بلاده في الهجمات الإسرائيلية التي أشعلت حرب الـ12 يوماً بين طهران وتل أبيب في يونيو الماضي.

وأوضح سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير إيرواني، في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء "إسنا"، أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسئولان بشكل كامل ومشترك عن العدوان وتداعياته"، مؤكداً أن تصريحات ترامب الأخيرة تمثل "دليلاً لا يمكن إنكاره" على الدور المباشر لواشنطن في الهجمات.

وكان ترامب قال للصحفيين، الخميس الماضي، إن "الهجوم الأول نفذته إسرائيل تحت قيادتي شخصياً"، واصفاً اليوم الذي بدأ فيه الهجوم بأنه "يوم عظيم للإسرائيليين".

إيرواني أشار في رسالته إلى أن اعتراف ترامب "يفضح زيف التصريحات السابقة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو"، الذي نفى أي تدخل لبلاده في الحرب، مؤكداً أن إيران تحتفظ بحقها في ملاحقة واشنطن قانونياً والمطالبة بتعويضات كاملة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها نتيجة العدوان.

وختمت الرسالة بالتأكيد على أن "العدوان المشترك الأمريكي - الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أن الغارات أدت إلى مقتل مدنيين وتدمير منشآت نووية إيرانية سلمية.

يذكر أن الولايات المتحدة قصفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في الأيام الأخيرة من الحرب.