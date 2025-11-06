وزير خارجية إيران: لا نتحمل حضور جهات أجنبية في ممر زنغزور

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تتحمل حضور جهات أجنبية في ممر زنغزور.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية : إن قدرات القوات المسلحة الإيرانية، وقدراتها الصاروخية والدفاعية، أصبحت اليوم أقوى مما كانت عليه قبل الحرب الـ 12 يوم .

وصرح وزير الخارجية الإيراني : العدو فشل في جميع أهدافه خلال حرب الـ 12 يوم. ومنذ الأيام الأولى للحرب، كانوا يبعثون برسائل للتفاوض ويقولون: تعالوا من أجل الدبلوماسية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: كانوا يقولون: تعالوا للتفاوض من أجل الاستسلام! وفي تلك الفترة، كتب رئيس الولايات المتحدة تغريدة بثلاث كلمات فقط: استسلام غير مشروط!



وتابع عراقجي : ظنّوا أنه من خلال المفاجأة والضربات التي وجّهوها، ستستسلم إيران يومين أو ثلاثة، لكن ذلك لم يحدث ، بل كانت سماء الكيان الصهيوني، بكل دفاعاته المتعددة الطبقات وبمساعدة الدول الغربية، تحت تصرف الصواريخ الإيرانية.



وزاد : صواريخنا، التي استُخدمت لأول مرة في حرب حقيقية، تُصيب أهدافها بدقة وثبات أكثر يومًا بعد يوم، بعد أن أصلحت جميع نقاط ضعفها.وفي حرب الـ 12 يوم، كانت سماء الكيان الصهيوني، بكل دفاعاته المتعددة الطبقات وبمساعدة الدول الغربية، تحت تصرف الصواريخ الإيرانية.



وختم وزير الخارجية الإيراني: إذا كان من الممكن تحقيق مصالح إيران عبر التفاوض مع الغربيين، فلن نتردد في ذلك.