عراقجي: أي مواجهة قادمة ستكون عواقبها وخيمة على إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم /السبت/، أن بلاده اكتسبت الخبرة من المعركة السابقة مع إسرائيل، وأن قيام إسرائيل بأي عمل عدائي، سوف تكون تداعياته وخيمة عليها.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن عراقجي قوله إن إسرائيل ما كانت لتشن حربًا على إيران لولا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة.

وأرجع عراقجي فشل المُحادثات حول البرنامج النووي الإيراني، إلى الشروط غير المقبولة التي فرضتها الولايات المتحدة، وأضاف: "كنا مُستعدين للتفاوض لتهدئة المخاوف بشأن برنامجنا النووي، لثقتنا بسلميته".

وفي إشارة إلى الضغوط الغربية على إيران لوقف تخصيب اليورانيوم، قال عراقجي إن ما لم يتحقق بالحرب لا يمكن تحقيقه بالوسائل السياسية.

ورفض كبير الدبلوماسيين أي مفاوضات بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني، قائلاً: "لا يقبل أي عاقل بنزع سلاحه بنفسه".

