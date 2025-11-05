عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام

أعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن طهران أفرجت عن فرنسيين 2 مدانين بالتجسس وفقاً لمبدأ "التسامح في الاسلام".

وقال الوزير الإيراني في تصريحات له : المواطنة الإيرانية مهدية اسفندياري موجودة حالياً في سفارة ايران في فرنسا وستعود إلى إيران بعد انتهاء إجراءات المحكمة.

وأضاف وزير الخارجية : بشأن المواطنين الفرنسيين المسجونين في إيران فقد أُدينا بتهمة التجسس، وأعلن القضاء الليلة الماضية أنهما شَمِلا بعفوٍ من منطلق الرأفة الإسلامية.

وفي السياق نفسه، كان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد صرّح ردًا على سؤال الصحفيين بشأن آخر تطورات قضية المواطنين الفرنسيَّين المسجونَين في إيران، قائلاً: "قاضي التحقيق قرر الإفراج عنهما بكفالة بعد أن كانا موقوفين منذ فترة على خلفية ارتكابهما مخالفات أمنية، وسيظلان تحت المراقبة إلى حين استكمال المراحل القضائية القادمة".