ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران أطلقت سراح مواطنَين فرنسيين كانا محتجزَين لديها منذ ثلاث سنوات.



وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إن سيسيل كولر وجاك باري، المحتجزَين منذ ثلاث سنوات، "أُطلق سراحهما من سجن إيفين، وفي طريقهما إلى السفارة الفرنسية في طهران".



ورحب الرئيس الفرنسي بهذه الخطوة، وأعرب عن ارتياحه لها .. مشيرًا إلى أن الحوار مستمر لتسهيل عودتهما إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن. قائلا "نعمل بلا كلل على هذا الأمر".



من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي ، جان نويل بارو، على منصة "إكس"، أن سيسيل كولر وجاك باري أطلق سراحهما أخيرا من السجن، وهما الآن بأمان في مقر البعثة الفرنسية في طهران، في انتظار إطلاق سراحهما النهائي.



وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة إيرانية بسجنهما لفترات طويلة بعد إدانتهما بعدد من التهم من بينها التجسس.