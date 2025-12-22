رئيس جامعة كفرالشيخ يطمئن على جودة الخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي| صور

أجرى الدكتور إسماعيل ابراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة بالمستشفى الجامعي، تفقد خلالها عناية الجراحة، وعناية الباطنة، والاقسام المختلفة بالمستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، ومتابعة سير العمل بالمستشفى والوقوف على أعمال الصيانة والتجديدات.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هاني حامد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم الجوهري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال شمس مدير المستشفى الجامعي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري والاطباء المقيمين بالمستشفي الجامعي.

وصرح الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لجميع الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفي كفر الشيخ الجامعي للمواطنين على حد سواء.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع، والتي تعمل طبقاً لخطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر بوجه عام، مشدداً على استمرار تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع النزلاء حتى تمام شفاءهم وعودتهم لديارهم سالمين.

كما أكد أهمية التواجد والتفاعل السريع للأطباء كل في تخصصه لسرعة إنقاذ حياة المريض، كما شدد على ضرورة وأهمية النظافة الدائمة والمستمرة ومتابعة اعمال الصيانة اللازمة للمستشفى وعمل كافة الاجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، أن الكلية تعمل على دمج التدريب الإكلينيكي للطلاب مع الخدمة الطبية الفعلية داخل المستشفى، بما يضمن تخريج أطباء أكفاء قادرين على تحمل مسؤولية المهنة وخدمة المرضى وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد أن المستشفى الجامعي يعد أحد الأذرع الرئيسية لخدمة المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز دورها المجتمعي من خلال القوافل الطبية والأنشطة التوعوية بالتوازي مع الخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفى.

وصرح الدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بأن المستشفى الجامعي يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية بفضل دعم إدارة الجامعة، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، والعمل الدائم علي زيادة الطاقة الاستيعابية للأقسام لاستقبال أكبر عدد من المرضى.

وأشار الدكتور جمال هنداوي، مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي، إلى أن المستشفى يقدم خدماته الطبية على مدار 24 ساعة يوميًا، ويستقبل مئات الحالات في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن هناك خطة مستمرة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية لخدمة المرضى بكفاءة عالية.

جدير بالذكر أن العيادات الخارجية لمستشفي كفر الشيخ الجامعي يتردد عليها حوالي 1500 مريض يوميا، وتقدم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة فى كافة التخصصات، كما يضم المستشفى 434 سريرًا، 64 سرير عناية مركزة و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات والتي تُعد من أحدث غرف العمليات عالميًا، فضلًا عن تجهيز المستشفى بأفضل وأدق الأجهزة الطبية الحديثة وفقًا للقياسات والمواصفات الطبية العالمية لتقديم خدمة طبية متميزة.