حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بحي غرب كفر الشيخ| صور

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ جهودها المكثفة في رفع وإزالة الإشغالات، وذلك من خلال تنفيذ حملة موسعة بشوارع حي غرب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في إطار خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وجاءت الحملة بمتابعة ميدانية مباشرة من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبقيادة العقيد فتحي رزق، مدير شرطة المرافق، والرائد إبراهيم حسن، وكيل شرطة المرافق، وبإشراف ميداني من إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب.

وأسفرت الحملة عن رفع العديد من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق من المحال التجارية والباعة الجائلين، وإزالة كافة العوائق التي تعوق حركة المرور والمشاة، بشوارع بورسعيد، وشارع الدلتا، وشارع سكة روينه، ومنطقة البوسطة القديمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومصادرة الإشغالات المخالفة طبقًا للقانون.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن الحملات مستمرة بشكل يومي بنطاق حي شرق وغرب، بالتنسيق والتعاون الكامل مع شرطة المرافق، ولتحقيق أعلى مستوى من الانضباط بشوارع عاصمة المحافظة.

جاء ذلك بحضور، رمضان حامد، مساعد رئيس حي غرب، لشئون الإشغالات والإزالات، ورجال شرطة المرافق، ورجال الإشغالات بحي غرب كفر الشيخ.