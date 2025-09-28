وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم /الأحد/، رفض بلاده القاطع لإعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار (2231).

وأوضح عراقجي- في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن- أن "القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني تمت تسويتها بالفعل من خلال الاتفاق النووي والقرار 2231".

وشدد وزير الخارجية الإيراني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"- على أن "الأعمال العسكرية غير القانونية التي قامت بها إسرائيل وأمريكا ضد المنشآت النووية الإيرانية غيرت الواقع بشكل جذري، وجعلت القرارات المنتهية قديمة ولا تمت للواقع بصلة".

وأعادت الأمم المتحدة فرض تفعيل العقوبات على إيران في ساعة مبكرة اليوم في إطار ما يعرف باسم "آلية الزناد" أو الـ"سناب باك" المعنية بإعادة فرض العقوبات البريطانية والفرنسية والألمانية؛ بدعوى عدم التزام طهران بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي يهدف إلى تعليق تطوير الأسلحة النووية.

