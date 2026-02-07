الجيش الروسي يسيطر على منطقة جديدة في خاركيف ويستهدف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت السيطرة على قرية تشوجونوفكا في منطقة خاركيف بأوكرانيا بالإضافة إلى شن هجوما كبيرا على المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومنشات الطاقة.



وأوضحت الدفاع الروسية أن قوات المجموعة الشمالية من الجيش الروسي سيطرت على قرية تشوغونوفكا في منطقة خاركيف.



وأضافت أنه في وقت سابق، صدّ جنود الجيش الروسي هجوماً مضاداً شنته لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية كان يحاول اختراق الحدود والوصول إلى كوبيانسك.



وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية، ضد المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة.



وكانت شركة الكهرباء الأوكرانية أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، انقطاع الكهرباء عن مناطق متعددة من البلاد جراء الهجمات الروسية على منشآت الطاقة.