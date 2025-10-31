قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عراقجي: الولايات المتحدة أخطر عامل في انتشار الأسلحة النووية بالعالم

عراقجي
عراقجي
فرناس حفظي

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "أوعز لوزارة الحرب بإجراء تجارب أسلحة نووية". 

وقال عراقجي: "لا شك أن الولايات المتحدة هي أخطر عامل في انتشار الأسلحة النووية في العالم. إن استئناف تجارب الأسلحة النووية خطوة غير مسؤولة وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين".

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، إن "الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي".

جاء ذلك بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب جيشه باستئناف تجارب الأسلحة النووية - لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

وصرح فانس للصحفيين في البيت الأبيض: "هذا جزء مهم من الأمن القومي الأمريكي، علينا التأكد من أن ترسانتنا النووية تعمل بكفاءة. ولتجنب أي شك، فهي تعمل بكفاءة، لكن علينا أن نتابع الوضع عن كثب".

أدلى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بتعليق علني يوم الخميس بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف تجارب نووية أمريكية ، قائلاً إنّه من أجل التأكّد من أن «كل شيء يعمل على ما يرام» فإنه يجب على الولايات المتحدة أحيانًا القيام باختبارات، وفقا لموقع بوليتيكو الاخباري الامريكي

جاء هذا التصريح في خضم إعلان ترامب مساء الأربعاء، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، أنّه وجّه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بـ «بدء تجارب أسلحة نووية فوراً» ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تخضع للاختبارات «على قدم المساواة» مع دول مثل روسيا والصين، وفق وكالة اسوشيتدبرس.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسلحة نووية

