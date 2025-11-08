الهند تشتري أكثر من 100 محرك من شركة جنرال إلكتريك لطائراتها المقاتلة

قالت شركة صناعة الطيران الهندية المملوكة للدولة إنها وقعت اتفاقا مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لشراء أكثر من 100 محرك لطائراتها المقاتلة من طراز تيجاس المصممة والمبنية محليا.

وتأتي الصفقة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والهند توترات بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية قاسية كعقاب على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

ولم تتوصل الدولتان إلى اتفاق تجاري بعد، على الرغم من أن ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تبنيا نبرة أكثر تصالحية بشأن العلاقات الثنائية بعد تدهور العلاقات في أغسطس.

قالت شركة هندوستان للطيران المحدودة (HAL) يوم الجمعة إن الاتفاق سيشهد قيام شركة جي إي آيروسبيس بتزويد 113 محركًا لنسخة متقدمة من مقاتلة تيجاس المعروفة باسم Mk1A.

وقالت شركة هندوستان إيرلاينز في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، دون تقديم تفاصيل حول قيمة العقد: "سيتم تسليم المحركات في الفترة من 2027 إلى 2032".

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر بقليل من تقديم الهند طلبًا بقيمة 7 مليارات دولار لشركة HAL لشراء 97 طائرة مقاتلة خفيفة من طراز Mk1A.

تعد الهند واحدة من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، وقد جعلت تحديث قواتها أولوية قصوى وبذلت جهودا متكررة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وتواجه نيودلهي تهديدات من عدة دول، وخاصة باكستان المجاورة.

خاض الجانبان صراعا استمر أربعة أيام في مايو، وكان أسوأ اشتباك بينهما منذ عام 1999.