صيف الكراهية في بريطانيا.. المساجد تحت النار ورموز دينية تبرر العنف ضد المسلمين

شهدت بريطانيا خلال الشهور الماضية تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والاعتداء على المساجد، حيث تضمنت أكثر من 40% من الحوادث أعلامًا بريطانية أو إنجليزية ورموزًا أو شعارات قومية مسيحية.

المساجد في بريطانيا

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، أُضرمت النيران في مسجد في شرق ساسكس؛ وفي ميرسيسايد، أُطلقت النار على نوافذ مسجد ببندقية هوائية أثناء وجود الأطفال في الداخل؛ وفي مانشستر الكبرى، أُلقيت بلاطة رصف على نافذة؛ وفي غلاسكو، حُطمت نافذة بقضيب معدني، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

تُظهر البيانات التي جمعتها مؤسسة مسلمي بريطانيا (BMT) أنه بين يوليو وأكتوبر، استُهدف 25 مسجدًا في جميع أنحاء بريطانيا في 27 هجومًا - أكثر من ربعها كان عنيفًا أو مدمرًا.

وشملت الحوادث الأخرى الكتابة على الجدران ولصق الصلبان والأعلام واستُهدفت ثلاثة مساجد بشكل متكرر.

ذكرت هيئة مراقبة الكراهية والتمييز (BMT) أن 40% من الحوادث شملت استخدام أعلام أو رموز وشعارات بريطانية وإنجليزية، من بينها "المسيح ملك" و"يسوع ملك"، في سياق قومي مسيحي، مما يعكس محاولة اليمين المتطرف استغلال الرمزية والتعبيرات المسيحية كسلاح.

في يناير، قبل الفترة التي تناولتها البيانات، وقعت سبع هجمات في لندن، تلتها فترة من الهدوء النسبي وتصاعدت الحوادث في جميع أنحاء البلاد خلال الصيف - من حادث واحد في يوليو إلى ثمانية في أغسطس، ثم إلى تسعة في سبتمبر، وتسعة أخرى في أكتوبر، وفقًا للهيئة.

الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا

عُيّنت هيئة مراقبة الكراهية والتمييز من قِبل الحكومة البريطانية في يوليو لتتبع الكراهية ضد المسلمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة والرد عليها وقد اطلعت صحيفة الجارديان على تقرير الهيئة، "صيف من الانقسام".

وشهد شهر أغسطس تحولًا واضحًا، حيث تطورت الحوادث من "أعمال تخريب فردية إلى ترهيب رمزي منسق وهجمات عنيفة - واستهداف متكرر، مما يشير إلى زيادة مطردة في كل من النطاق والنية"، وفقًا للتقرير.

في حين صوّر البعض حملة "ارفعوا الألوان" هذا الصيف ومسيرة "وحدوا المملكة" على أنهما دعوة للوحدة الوطنية، يؤكد هذا الإحاطة أنهما، عمليًا، تزامنا مع موجة من الحوادث التي أصبح فيها العلم نفسه أداةً للترهيب القومي العرقي لإثارة الانقسام.

وأفادت منظمة BMTبأنه على الرغم من عدم قدرة البيانات على إثبات علاقة سببية مباشرة، فإن "الارتباط الزمني بين هذه التعبئة العامة وارتفاع عدد الحوادث التي تستهدف المساجد ملفت للنظر.

ويشير ذلك إلى أن الظهور العام للحملات القومية ساعد في تطبيع السلوك المعادي للمسلمين أو تشجيعه في السياقات المحلية".

وتدعو منظمة BMT السلطات القانونية في المملكة المتحدة إلى وضع بروتوكولات "استجابة سريعة" وبروتوكولات أمنية للمساجد، وتبسيط عملية تقديم طلبات التمويل الأمني، بالإضافة إلى التثقيف بشأن التماسك المجتمعي للتأكيد على دور المساجد كـ"ركائز مدنية".

يشير التقرير إلى أن ضحايا جرائم الكراهية ضد المسلمين أفادوا باستمرار بمحدودية المتابعة من الشرطة والمنصات الإلكترونية، مما يُغذي الاعتقاد بأن كراهية المسلمين مقبولة أو مُقلَّلة.

وقالت أكيلة أحمد، الرئيسة التنفيذية لجمعية BMT: "الأدلة من هذا الصيف قاطعة: كراهية المسلمين في بريطانيا تتزايد وضوحًا وشدةً، وتُستهدف المساجد على نطاقٍ مُذهل.