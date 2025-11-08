قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صيف الكراهية في بريطانيا.. المساجد تحت النار ورموز دينية تبرر العنف ضد المسلمين

المساجد في بريطانيا
المساجد في بريطانيا
ناصر السيد

شهدت بريطانيا خلال الشهور الماضية تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والاعتداء على المساجد، حيث تضمنت أكثر من 40% من الحوادث أعلامًا بريطانية أو إنجليزية ورموزًا أو شعارات قومية مسيحية.

المساجد في بريطانيا

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، أُضرمت النيران في مسجد في شرق ساسكس؛ وفي ميرسيسايد، أُطلقت النار على نوافذ مسجد ببندقية هوائية أثناء وجود الأطفال في الداخل؛ وفي مانشستر الكبرى، أُلقيت بلاطة رصف على نافذة؛ وفي غلاسكو، حُطمت نافذة بقضيب معدني، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

تُظهر البيانات التي جمعتها مؤسسة مسلمي بريطانيا (BMT) أنه بين يوليو وأكتوبر، استُهدف 25 مسجدًا في جميع أنحاء بريطانيا في 27 هجومًا - أكثر من ربعها كان عنيفًا أو مدمرًا. 

وشملت الحوادث الأخرى الكتابة على الجدران ولصق الصلبان والأعلام واستُهدفت ثلاثة مساجد بشكل متكرر.

ذكرت هيئة مراقبة الكراهية والتمييز (BMT) أن 40% من الحوادث شملت استخدام أعلام أو رموز وشعارات بريطانية وإنجليزية، من بينها "المسيح ملك" و"يسوع ملك"، في سياق قومي مسيحي، مما يعكس محاولة اليمين المتطرف استغلال الرمزية والتعبيرات المسيحية كسلاح.

في يناير، قبل الفترة التي تناولتها البيانات، وقعت سبع هجمات في لندن، تلتها فترة من الهدوء النسبي وتصاعدت الحوادث في جميع أنحاء البلاد خلال الصيف - من حادث واحد في يوليو إلى ثمانية في أغسطس، ثم إلى تسعة في سبتمبر، وتسعة أخرى في أكتوبر، وفقًا للهيئة.

الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا

عُيّنت هيئة مراقبة الكراهية والتمييز من قِبل الحكومة البريطانية في يوليو لتتبع الكراهية ضد المسلمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة والرد عليها وقد اطلعت صحيفة الجارديان على تقرير الهيئة، "صيف من الانقسام".

وشهد شهر أغسطس تحولًا واضحًا، حيث تطورت الحوادث من "أعمال تخريب فردية إلى ترهيب رمزي منسق وهجمات عنيفة - واستهداف متكرر، مما يشير إلى زيادة مطردة في كل من النطاق والنية"، وفقًا للتقرير.

في حين صوّر البعض حملة "ارفعوا الألوان" هذا الصيف ومسيرة "وحدوا المملكة" على أنهما دعوة للوحدة الوطنية، يؤكد هذا الإحاطة أنهما، عمليًا، تزامنا مع موجة من الحوادث التي أصبح فيها العلم نفسه أداةً للترهيب القومي العرقي لإثارة الانقسام.

وأفادت منظمة BMTبأنه على الرغم من عدم قدرة البيانات على إثبات علاقة سببية مباشرة، فإن "الارتباط الزمني بين هذه التعبئة العامة وارتفاع عدد الحوادث التي تستهدف المساجد ملفت للنظر. 

ويشير ذلك إلى أن الظهور العام للحملات القومية ساعد في تطبيع السلوك المعادي للمسلمين أو تشجيعه في السياقات المحلية". 

وتدعو منظمة BMT السلطات القانونية في المملكة المتحدة إلى وضع بروتوكولات "استجابة سريعة" وبروتوكولات أمنية للمساجد، وتبسيط عملية تقديم طلبات التمويل الأمني، بالإضافة إلى التثقيف بشأن التماسك المجتمعي للتأكيد على دور المساجد كـ"ركائز مدنية".

يشير التقرير إلى أن ضحايا جرائم الكراهية ضد المسلمين أفادوا باستمرار بمحدودية المتابعة من الشرطة والمنصات الإلكترونية، مما يُغذي الاعتقاد بأن كراهية المسلمين مقبولة أو مُقلَّلة.

وقالت أكيلة أحمد، الرئيسة التنفيذية لجمعية BMT: "الأدلة من هذا الصيف قاطعة: كراهية المسلمين في بريطانيا تتزايد وضوحًا وشدةً، وتُستهدف المساجد على نطاقٍ مُذهل.

الكراهية في بريطانيا صيف الكراهية المساجد تحت النار العنف ضد المسلمين مؤسسة مسلمي بريطانيا جرائم الكراهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

إخماد نيران شونه كتان بالغربية

إخماد حريق هائل في شونة كتان بالغربية .. صور

متهم

معاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بسرقة المارة بالقاهرة

محكمة

تأييد حكم معاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بالقاهرة

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد