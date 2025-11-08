الصحة اللبنانية: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على راشيا الوادي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن "​غارة​ العدو الإسرائيلي على سيارة في راشيا الوادي أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة 7 أشخاص، جراء غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بلدة بنت جبيل.

غارة إسرائيلية على لبنان

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة بطائرة مسيرة أطلقت صاروخين على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة ​بنت جبيل​، بحسب ما أفاد به موقع النشرة الإخباري اللبناني.

يأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات الإسرائيلية​​ على ​​​لبنان​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرق إسرائيل المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في نوفمبر 2024.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته الجوية على جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، زاعما تباطوء الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله، معلنا أنه سيقوم بهذه المهمة.

ونشبت خلافات بين حزب الله والحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة حيث يرفض الحزب هذا الأمر بذريعة أنه يصب في مصلحة الاحتلال.