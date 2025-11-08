الولايات المتحدة تستبعد إسرائيل وتتولى إدارة دخول المساعدات إلى غزة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة تولت الإشراف على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بدلا من إسرائيل في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ بدء الحرب.

وبحسب التقرير، فإن مركز التنسيق المدني العسكري الذي أنشأته واشنطن في كريات جات داخل إسرائيل، تولي إدارة عملية إدخال المساعدات إلى غزة، ما أجبر إسرائيل على لعب دور ثانوي في تحديد ما يدخل إلى القطاع.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على العملية أن القرار جاء بعد أسابيع من الفوضى والتردد في إدارة المساعدات.

إشراف أمريكي مباشر عبر القيادة المركزية

وأكدت الصحيفة أن القيادة المركزية الأمريكية كثفت مراقبتها لتوزيع المساعدات ومتابعة الالتزام بالهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة إن إسرائيل لا تزال “جزءًا من المحادثات” المتعلقة بالمساعدات و”موجودة على طاولة التفاوض”، لكنه أوضح أن “القرارات النهائية ستتخذ من قبل هيئة أوسع يقودها الأمريكيين”.

انتقادات إنسانية وتحديات لوجستية

ووفقًا لتقرير “واشنطن بوست”، وصف مسؤولون في مركز التنسيق الأسابيع الأولى من عمله بأنها “فوضوية وغير حاسمة”.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، في منشور على منصة إكس (تويتر)، إن “وعد المساعدات الإنسانية في خطة السلام الأمريكية لغزة ما زال معطلاً”، محذرًا من أن “مئات الآلاف من العائلات في غزة تواجه شتاءً قاسيًا دون مأوى أو حماية كافية”.

وفي تصريحات لاحقة للصحيفة، رحب إيغلاند بتسلم الولايات المتحدة مسؤولية الإشراف على المساعدات، واعتبرها “أخبارًا جيدة جدًا”، مضيفًا أن “مصداقية الولايات المتحدة على المحك، ويجب أن تتحول هذه الخطة إلى واقع ملموس”.

وتشير الخطوة الأمريكية إلى تحول في إدارة المساعدات داخل غزة، حيث باتت واشنطن تتولى المسؤولية المباشرة عن مراقبة تدفق الإغاثة والإشراف عليها، في وقتٍ تواجه فيه إسرائيل اتهامات دولية بعرقلة وصول المساعدات إلى المدنيين منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.