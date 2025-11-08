عطل فني يجبر وزير خارجية ألمانيا على تعديل خطة سفره لقمة الاتحاد الأوروبي

اضطر عطل طائرة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى تعديل خطط سفره إلى قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية في كولومبيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن طائرة إيرباص "إيه 350"من وحدة نقل كبار الشخصيات للجيش الألماني، والتي كانت مخصصة لرحلة الوزير من هامبورج، لم تعد متاحة بسبب عطل تقني.

ومن المقرر أن يمثل فاديفول المستشار فريدريش ميرتس في هذه القمة.

وأضافت الوزارة أن الوزير سيسافر إلى كولومبيا على متن طائرة عادية، إلى مدينة سانتا مارتا على بحر الكارييب للمشاركة في الاجتماع.

وكان مقرراً أن يتوجه فاديفول، غدا الأحد، من كولومبيا إلى بوليفيا على متن الطائرة الحكومية، لعقد محادثات مع الحكومة المنتخبة حديثاً.

ومن المقرر أن يشارك الوزير يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في مقاطعة أونتاريو الكندية.

ويُذكر أن سلفه في المنصب، أنالينا بيربوك، تعرضت أيضاً مراراً لمشكلات تقنية في طائرات حكومية خلال عملها وزيرة خارجية في الحكومة السابقة.

ومن أبرز هذه الحوادث الرحلة إلى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي، حيث اضطرت بيربوك إلى إلغائها في أغسطس2023 بعد توقف للتزود بالوقود في أبوظبي، حيث لم تنغلق أجنحة الهبوط في طائرة إيرباص "إيه 340" بعد الإقلاع.