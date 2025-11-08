بوتين يعيّن نائبين لوزير الدفاع وأمين مجلس الأمن

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسومين رئاسيين بتعيين ضابطين بارزين في مناصب عليا ضمن مؤسسات الدفاع والأمن، استنادا إلى الوثائق المنشورة على الموقع الرسمي لنشر القوانين والمراسيم في روسيا.

وفي مرسوم منفصل، عين بوتين الجنرال-العقيد أندريه ميخائيلوفيتش بوليغا نائبا لأمين مجلس الأمن الروسي، مع إعفائه من منصبه السابق.

وبموجب أحد المراسيم، تم تعيين الجنرال-العقيد ألكسندر سيمينوڤيتش سانتشيك نائباً لوزير الدفاع في الاتحاد الروسي، مع إعفائه من منصبه السابق.

يذكر أن سانتشيك، المولود في 15 أكتوبر 1966، كان سابقا يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية (منذ نوفمبر 2024)، كما تولى في السابق مهام نائب قائد القوات البرية الروسية، وأُوكلت إليه تكليفات مرتبطة بإدارة التشكيلات العسكرية في الجبهة الجنوبية خلال الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن مسؤوليات تتعلق بالإمداد والتعبئة. وتندرج هذه المناصب جميعها ضمن سيرته العملية قبل صدور التعيين الجديد.