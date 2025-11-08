سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

قدمت شركة رينو أحدث طرازاتها المخصصة لعشاق الرحلات والتخييم، وهو رينو Trafic Escapade، التي تُعد من أكثر عربات التخييم المدمجة عملية واقتصادية في السوق الأوروبي حاليًا.

تصميم مدمج يناسب الحياة على الطريق

تأتي Trafic Escapade بتصميم ذكي يجمع بين الراحة والوظائف المتعددة، حيث تحتوي على سرير خلفي قابل للطي يمكن تحويله بسهولة إلى مساحة للنوم أو الجلوس، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة أو الاستكشاف اليومي.

سيارة رينو مطبخ متكامل

تتضمن السيارة وحدة مطبخ متكاملة تضم:

حوض غسيل صغير

موقد طهي ثنائي

مساحات تخزين متعددة للأدوات والمواد الغذائية

بهذا التصميم، يمكن للمستخدمين الطبخ والنوم في نفس المساحة دون الحاجة إلى معدات خارجية إضافية، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق van life.

مع تزايد الإقبال العالمي على أسلوب حياة الرحلات المفتوحة، تسعى رينو لتقديم خيار يجمع بين الحرية، والراحة، والسعر المعقول.

وتعرض السيارة لأول مرة في Van Life Expo هذا الأسبوع، حيث تستهدف فئة الشباب والمغامرين الباحثين عن تجربة تخييم سهلة وبسعر في المتناول.