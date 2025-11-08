قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
ماذا يحدث حال انتهاء قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بالتعادل؟
مشاركة مميزة من المصريين بسلطنة عمان في انتخابات مجلس النواب 2025
محمد صلاح يواصل الهيمنة التاريخية.. قلق وحيرة قبل موقعة مانشستر سيتي وليفربول
127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير
على متنها 2700 سائح.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينةMSC Armonia.. صور
انطلاق تصويت المصريين لليوم الثاني بالمغرب في انتخابات مجلس النواب
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها وحصن نفسك ضد الشرور والشياطين
13 ألف جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بهذه المجالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
عزة عاطف

قدمت شركة رينو أحدث طرازاتها المخصصة لعشاق الرحلات والتخييم، وهو رينو Trafic Escapade، التي تُعد من أكثر عربات التخييم المدمجة عملية واقتصادية في السوق الأوروبي حاليًا.

تصميم مدمج يناسب الحياة على الطريق

تأتي Trafic Escapade بتصميم ذكي يجمع بين الراحة والوظائف المتعددة، حيث تحتوي على سرير خلفي قابل للطي يمكن تحويله بسهولة إلى مساحة للنوم أو الجلوس، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة أو الاستكشاف اليومي.

سيارة رينو مطبخ متكامل

تتضمن السيارة وحدة مطبخ متكاملة تضم:

  • حوض غسيل صغير
  • موقد طهي ثنائي
  • مساحات تخزين متعددة للأدوات والمواد الغذائية

بهذا التصميم، يمكن للمستخدمين الطبخ والنوم في نفس المساحة دون الحاجة إلى معدات خارجية إضافية، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق van life.

مع تزايد الإقبال العالمي على أسلوب حياة الرحلات المفتوحة، تسعى رينو لتقديم خيار يجمع بين الحرية، والراحة، والسعر المعقول. 

وتعرض السيارة لأول مرة في Van Life Expo هذا الأسبوع، حيث تستهدف فئة الشباب والمغامرين الباحثين عن تجربة تخييم سهلة وبسعر في المتناول.

رينو رينو فان سيارات تخييم رينو 2025 سيارات اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

علي الدالي: المصريون بالخارج يقدمون نموذجًا وطنيًا مشرفًا في دعم الدولة

صورة أرشيفية

مكتب نتنياهو: الجثة المستلمة بالأمس تعود لمحتجز إسرائيلي

أرشيفية

أمين الفتوى يوضح حكم العلاج في بلاد غير مسلمة

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد