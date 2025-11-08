قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

رباب الهواري

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز غدًا الأحد، في مباراة قوية ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2025، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

موعد المباراة ومكانها

تُقام المباراة في الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب الإمارات، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وإنهاء مشاركتهما في البطولة بأفضل شكل ممكن بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي.

مشوار الفريقين في البطولة

ودّع فريق سيراميكا كليوباترا البطولة بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مواجهة مثيرة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة.

أما بيراميدز، فقد خسر أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث.

دوافع الفريقين قبل اللقاء

يدخل سيراميكا المباراة بحثًا عن تحقيق فوز معنوي يعوّض خروجه من نصف النهائي، خاصة في ظل الأداء المميز الذي قدمه أمام الأهلي. في المقابل، يسعى بيراميدز لاستعادة توازنه وتأكيد مكانته كأحد أبرز أندية الدوري المصري بعد خسارته الصعبة أمام الزمالك.

نهائي ناري بين الأهلي والزمالك

في الوقت نفسه، تتجه الأنظار مساء الأحد إلى ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، حيث يُقام نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بين الأهلي والزمالك في مواجهة كلاسيكية ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية.

وسيكون اللقاء بمثابة ختام مميز للبطولة، التي شهدت مشاركة قوية من الفرق الأربعة وسط تنظيم مميز في دولة الإمارات


 

سيراميكا كليوباترا بيراميدز الاهلي الزمالك السوبر المصرى

