جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

تشهد جزيرة جرينلاند، الواقعة في أقصى شمال الكرة الأرضية، اهتمامًا عالميًا متزايدًا بعدما تبيّن أنها تحتوي على ثروات هائلة من المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والعسكرية.



ومع سيطرة الصين على 60% من إنتاج هذه المعادن عالميًا، تتجه أنظار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو جرينلاند لتقليل الاعتماد على بكين.



وتواجه الجزيرة تحديات بيئية ولوجستية صعبة بسبب تضاريسها القاسية ومناخها البارد، إلا أن مشاريع التعدين، مثل مشروع “تانبريز”، تعد واعدة اقتصاديًا.

وتسعى جرينلاند لتحقيق توازن بين التنمية المستدامة وحماية بيئتها وثقافتها المحلية وسط سباق عالمي على المعادن النادرة.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.facebook.com/share/r/1RqwTYTy2P/?mibextid=wwXIfr