وادي دجلة يحقق الفوز على مودرن سبورت بثلاثية

حقق وادي دجلة الفوز عل مودرن سبورت بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

سجل ثلاثية دجلة حمزة حسن فى الدقيقة 19، وأحمد فاروق فى الدقيقة 61، ويوسف أوبا فى الدقيقة 82

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:"

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد ، محمد صبري ، محمد هلال، أدم رجم

هجوم: جودوين شيكا

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:-

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: محمود عادل أحمد دحرج سيف تقا أحمد داهش

خط الوسط: إسلام كاكو محمد عبدالعاطي هشام محمد

خط الهجوم: محمد عبد الرحيم حمزة حسان أحمد فاروق