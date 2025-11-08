قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: القافلة الطبية بقرية الطويسة وفرت خدمات علاجية لـ929 مواطنا

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية الشاملة التى تم تنظيمها بقرية الطويسة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو، وذلك فى إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الصحية المجانية، وخاصة فى المناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجا.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم ، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء .

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل جاءت بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور محمد سعيد، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى، ونجحت فى تقديم خدماتها الطبية والعلاجية المجانية لـ 929 مواطن ومواطنة من أهالى المنطقة حيث شملت القافلة تخصصات متعددة، إلى جانب خدمات التحاليل الطبية والفحوصات المختلفة.

القوافل الطبية

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القافلة الطبية تم دعمها بفريق من الأطباء الأكفاء والتمريض والصيادلة، فضلاً عن توفير كميات مناسبة من الأدوية المجانية التى تم صرفها للمستفيدين عقب الكشف الطبى لهم ، كما تم تحويل بعض الحالات التى تحتاج إلى تدخلات متقدمة للمستشفيات العامة والمركزية لإستكمال العلاج اللازم.

وأكد أن تنظيم القوافل الطبية يسهم فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وخاصة بالقطاع الصحى ضمن رؤية مصر 2030.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد أن القافلة الطبية شملت التخصصات المختلفة مثل الباطنة والجراحة وطب الأطفال والنساء والتوليد والعظام والأمراض الجلدية وطب الفم والأسنان ، بالإضافة لإجراء التحاليل الطبية، وعقد ندوات التوعية والتثقيف الصحى للأهالى.

وأضاف أنه القافلة تمت بإشراف ومشاركة لكل من الدكتور طارق حسن منسق القوافل العلاجية، والدكتور هشام فتحى مسئول العيادات، والدكتورة هدى إسماعيل مسئول الإمداد الدوائى، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة.

