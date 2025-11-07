قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إجراء الكشف الطبي على 1141 مواطنا من أهالي قرية غرب أسوان

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد عبد الفتاح

واصلت مديرية الشئون الصحية تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

وتم تنظيم قافلة طبية مجانية استمرت على مدار يومين ، ونجحت فى توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1141 مواطن ومواطنة من أهالى قرية غرب أسوان .

القوافل الطبية 

صرح بذلك الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والذى أشار إلى أن القافلة الطبية شملت عدة خدمات علاجية بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق أحمد منسق القوافل العلاجية ، والدكتور هشام فتحى مسئول العيادات.

وأوضح بأن هذه القافلة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والتى تهدف إلى تنظيم عدد 5 قوافل طبية مجانية كل شهر يتم توزيعها بشكل منظم لتغطية كافة القرى والنجوع والمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأن خطة المديرية خلال شهر نوفمبر الحالى تشمل تنظيم عدد 5 قوافل طبية مجانية وذلك بقرية الطويسة بمركز دراو يومى 2 و 3 نوفمبر ، وقرية أبو سمبل السياحى بمركز أسوان يومى 5 و 6 نوفمبر ، لافتاً بأنه تضم المناطق أيضاً قرية الدكة بمركز نصر النوبة يومى 12 و13 نوفمبر ، وقرية العطوانى بمركز إدفو يومى 19 و 20 نوفمبر ، فضلاً عن قرية الأحمدية بمركز كوم أمبو يومى 26 و 27 نوفمبر الجارى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

