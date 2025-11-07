قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة 7-11-2025

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الجمعة الموافق: 7 /11 /2025 استقراراً نسبياً فى أسعار الخضروات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضروات

- سعر كيلو الطماطم  20 جنيها

- سعر الـ2 كيلو بطاطس 25 جنيها

- سعر البطاطا الدمياطى المسكرة 12 جنيها للكيلو

- سعر البصل الأبيض للكيلو 35 جنيها

- سعر البصل الأحمر 15 جنيها للكيلو

- سعر الخيار البلدى 15 جنيها للكيلو

- سعر الفلفل البلدى المخصص للحشو 30 جنيها للكيلو

- سعر الشطة البلدية 20 جنيها للكيلو

- سعر الجزر الأحمر المسكر 25 جنيها

- سعر الباذنجان الأسود والأبيض 15 جنيها للكيلو

- سعر الكوسة المخصصة للحشو 25 جنيها للكيلو

- البامية الخضراء الكبيرة بسعر الكيلو 40 جنيها

- سعر البامية الصغيرة 60 جنيها

- سعر البامية الحمراء الزيرو 80 جنيها

- تراوح سعر كيلو الملوخية عند 20 جنيها

- سعر الليمون البلدي عند 30 جنيها

- الثوم البلدى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة

- سعر كيلو البلح البارحى من 50 جنيهًا.

- البلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره بين 20 و25 جنيهًا.

- سعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

- العنب 35 جنيهًا.

- التفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ 100 جنيه للكيلو.

- الكنتالوب السكري 40 جنيها للكيلو.

- الموز البلدى 25 جنيها للكيلو.

- المانجو 50 جنيهاً.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضراوات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة. 

