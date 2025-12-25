قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
بمشاركة 1500 دارس .. انطلاق اختبارات رواق الخط العربي بالجامع الأزهر

عبد الرحمن محمد

انطلقت بالجامع الأزهر اختبارات نهاية المستوى لرواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بمشاركة 1500 دارس، واستقبلت قاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر في يومها الأول المتسابقين لاختبار مهاراتهم في خطوط "الثلث، الفارسي، والديواني"، ضمن أجندة تمتد لثلاثة أيام تشمل كافة أنواع الخطوط العربية والمشاريع الفنية.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن رواق الخط العربي يهدف إلى صون الهوية العربية من خلال حماية الخط العربي من الاندثار في ظل الاعتماد الكلي على التكنولوجيا الرقمية، لافتًا إلى إتاحة الفرصة للجميع، حيث يفتح الرواق أبوابه للمصريين والوافدين من مختلف دول العالم بالمجان، تأكيداً على دور الأزهر العالمي.

من جانبه أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس مدى استفادة الدارسين من المنهج الدراسي بالرواق، والتأكد من إتقانهم للمهارات الفنية للخط العربي، باعتباره ليس مجرد كتابة، بل فنًا يجسد الحضارة الإسلامية.
وتابع: "إن رواق الخط العربي هو حائط صد لحماية اللغة العربية من "التشوه الرقمي" وإعادة إحياء فن كتابة المصحف الشريف والزخارف الإسلامية العريقة

أعرب عدد من الدارسين عن سعادتهم بخوض هذه التجربة داخل أروقة الجامع الأزهر، مؤكدين أن الدراسة بالرواق لم تكن مجرد تعلم مهارة، بل كانت رحلة روحية وفنية في أعماق التراث العربي، موجعين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإتاحة فرصة الانضمام لهذا الصرح العتيق.

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بعد انفصالها.. داليا مصطفى تتجه للكوميديا وتعيش أفضل أيامها

مستجدات جولة الإعادة لمجلس النواب.. مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج وإعلان النتائج الرسمية

انتصرت سيدات الشرقية.. 3 مرشحات يفزن بالمقاعد الفردية في انتخابات 2025

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

