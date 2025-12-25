بمشاركة 1500 دارس .. انطلاق اختبارات رواق الخط العربي بالجامع الأزهر

انطلقت بالجامع الأزهر اختبارات نهاية المستوى لرواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بمشاركة 1500 دارس، واستقبلت قاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر في يومها الأول المتسابقين لاختبار مهاراتهم في خطوط "الثلث، الفارسي، والديواني"، ضمن أجندة تمتد لثلاثة أيام تشمل كافة أنواع الخطوط العربية والمشاريع الفنية.



وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن رواق الخط العربي يهدف إلى صون الهوية العربية من خلال حماية الخط العربي من الاندثار في ظل الاعتماد الكلي على التكنولوجيا الرقمية، لافتًا إلى إتاحة الفرصة للجميع، حيث يفتح الرواق أبوابه للمصريين والوافدين من مختلف دول العالم بالمجان، تأكيداً على دور الأزهر العالمي.

من جانبه أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس مدى استفادة الدارسين من المنهج الدراسي بالرواق، والتأكد من إتقانهم للمهارات الفنية للخط العربي، باعتباره ليس مجرد كتابة، بل فنًا يجسد الحضارة الإسلامية.

وتابع: "إن رواق الخط العربي هو حائط صد لحماية اللغة العربية من "التشوه الرقمي" وإعادة إحياء فن كتابة المصحف الشريف والزخارف الإسلامية العريقة

أعرب عدد من الدارسين عن سعادتهم بخوض هذه التجربة داخل أروقة الجامع الأزهر، مؤكدين أن الدراسة بالرواق لم تكن مجرد تعلم مهارة، بل كانت رحلة روحية وفنية في أعماق التراث العربي، موجعين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإتاحة فرصة الانضمام لهذا الصرح العتيق.