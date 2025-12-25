توروب يركز على الجوانب الخططية والفنية في مران الأهلي استعدادًا للمصرية للاتصالات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة المصرية للاتصالات، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وأدى الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، تحت قيادة المدير الفني ييس توروب، الذي عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، تناول خلالها بعض الجوانب الخططية والتعليمات الخاصة بالمباراة المقبلة.

واشتمل المران على فقرات بدنية متنوعة، أعقبها تقسيمة بالكرة، ركّز خلالها الجهاز الفني على تطبيق الأفكار التكتيكية المقرر تنفيذها أمام المصرية للاتصالات.

وفي سياق متصل، واصل الثنائي كريم فؤاد وأحمد عبد القادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع لهما، تمهيدًا لعودتهما إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.