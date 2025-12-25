بصورة محمد صلاح وأحمد السقا.. البريميرليج يستحضر ذكريات 98 قبل مواجهة مصر وجنوب أفريقيا

استعاد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع «فيس بوك» أجواء المواجهات التاريخية بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، قبل اللقاء المرتقب بينهما في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ونشر حساب «البريميرليج» صورة تجمع بين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والفنان أحمد السقا، وعلّق عليها بعبارة: «كسبناكم في بوركينا فاسو»، في إشارة إلى فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا في نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998، التي أقيمت في بوركينا فاسو، وتُوِّج خلالها الفراعنة باللقب القاري تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب.

ويستعد منتخبا مصر وجنوب أفريقيا لخوض مواجهة قوية، غدًا الجمعة، على ملعب أغادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، في لقاء يُعد حاسمًا في صراع الصدارة والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

وكان المنتخبان قد استهلا مشوارهما في البطولة بتحقيق الفوز في الجولة الأولى، حيث قلب منتخب مصر تأخره أمام زيمبابوي إلى انتصار بنتيجة 2-1، بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح، الذي سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وتُعد مواجهة الغد الرابعة بين المنتخبين في تاريخ لقاءاتهما بنهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعدما التقيا في نسخ 1996 و1998 و2019؛ إذ حقق منتخب مصر الفوز في مناسبتين، بينما كان الانتصار الوحيد لجنوب أفريقيا في نسخة 2019 عندما أطاح بالفراعنة من دور الـ16.